While passing
Motorcyclist tried to avoid a car and flipped over
A 41-year-old motorcyclist’s passing maneuver in Ebensee went completely wrong: As he was trying to pass a car he thought was driving too slowly, he realized too late that the car was turning. While trying to swerve out of the way, he rolled his motorcycle.
A 34-year-old man from the Wels-Land district was driving his car on the B145, coming from Gmunden and heading toward Bad Ischl. Behind him was a 41-year-old motorcyclist from the Gmunden district. When the 34-year-old attempted to turn left onto the acceleration lane, the 41-year-old began to pass the car due to its slow speed.
Breathalyzer tests were negative
The motorcyclist did not notice the turn until he was level with the car and swerved left onto a grassy area. The motorcycle rolled over and came to rest there. The 41-year-old sustained serious injuries. The other three occupants of the car (ages 34, 6, and 3) were uninjured. Alcohol tests conducted on both drivers came back negative.
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