At a single-handed regatta
Life jackets and four safety boats in action
With good wind and bright sunshine, the “Around Alone” regatta took place on Lake Attersee. In this event, a single sailor must steer a boat that is normally certified for multiple people. That’s why safety is particularly important.
Sunshine and, at the start, a stiff breeze from the south. Those were the conditions for the “Alone Around Attersee” regatta, in which a single sailor steers a keelboat designed for a crew of two or more. “The challenge here is that you have to act much faster and more tactically,” says race director Gert Schmidleitnter, describing the challenges of the race—a battle between the lake and the sailor—which attracted 45 starters in this year’s edition and ultimately saw Michael Waldburger emerge as the winner.
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