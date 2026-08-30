Bundesliga Live Updates
Spectacle Only at the Start: Rapid Defeats Sturm
Round 5 of the domestic Bundesliga: Rapid hosts Sturm Graz. We’re covering the game live—see the live updates below. Current score: 3–1 for Rapid.
Here’s the live ticker:
Rapid coach Johannes Hoff Thorup said the team wanted to go into the showdown with the runner-up with a “positive mindset” and not let their elimination against the Hearts throw them off track. Once again, the Dane emphasized that his team had secured eight wins and two draws in their ten competitive matches so far this season and had therefore gotten off to a good start. After fielding the same starting lineup for the last three games, Hoff Thorup announced that there would be changes in light of the upcoming midweek fixtures.
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