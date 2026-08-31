Gesundheitsdelegation aus Nepal besuchte Scheibbs

Was mit einer gemeinsamen Leidenschaft für Berge begann, führt nun bis nach Scheibbs. Gyanendra Tuladhar (ehemaliger Präsident der Wirtschaftskammer Nepals) und Dr. Abhishek Shrestha (Nidan Hospital Kathmando) sind mit einem Team in Österreich unterwegs, um moderne Gesundheitseinrichtungen zu besichtigen und Ideen für ein Projekt in der Heimat mitzunehmen.