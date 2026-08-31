Gesundheitsdelegation aus Nepal besuchte Scheibbs

Ein modernes Krankenhaus mit den neuesten westlichen Standards soll in Nepal errichtet werden. Eine Delegation um den ehemaligen Wirtschaftskammer-Präsidenten des Staates besichtigt deshalb Gesundheitseinrichtungen. Auch im Landesklinikum Scheibbs wurde Station gemacht.
Was mit einer gemeinsamen Leidenschaft für Berge begann, führt nun bis nach Scheibbs. Gyanendra Tuladhar (ehemaliger Präsident der Wirtschaftskammer Nepals) und Dr. Abhishek Shrestha (Nidan Hospital Kathmando) sind mit einem Team in Österreich unterwegs, um moderne Gesundheitseinrichtungen zu besichtigen und Ideen für ein Projekt in der Heimat mitzunehmen.
Ausbau und Modernisierung
In Nepal soll ein bestehendes Haus auf den neuen westlichen medizinischen Standard gebracht werden. Dafür besuchte man Einrichtungen um unterschiedliche Größen, Strukturen und Konzepte kennenzulernen. Auch das Landesklinikum Scheibbs kann dabei aufgrund seiner überschaubaren Größe und modernen Infrastruktur ein interessantes Vorbild sein.
Den Besuch in Scheibbs möglich gemacht hat Landtagsabgeordneter Anton Erber, der sich für die Organisation und den Kontakt zum Spital eingesetzt hat. Durchs Haus führte die Delegation Oberarzt Dr. Max Schmidt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.