Pkw gegen Motorrad: Bikerin wurde schwer verletzt

Am Sonntag dürfte ein 79-jähriger Pkw-Lenker aus der Schweiz beim Abbiegen eine Motorradfahrerin übersehen haben. Als er gegen 11.45 Uhr in Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) auf die A9 in Fahrtrichtung Süden auffahren wollte, kam es zu einer Kollision mit der 36-jährigen Bikerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.