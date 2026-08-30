Pkw gegen Motorrad: Bikerin wurde schwer verletzt

Sonntagmittag kam es zu einer schweren Kollision zwischen einem Pkw und einer Motorradfahrerin in Premstätten. Der Autofahrer dürfte die Bikerin übersehen haben. Sie wurde schwer verletzt.
Am Sonntag dürfte ein 79-jähriger Pkw-Lenker aus der Schweiz beim Abbiegen eine Motorradfahrerin übersehen haben. Als er gegen 11.45 Uhr in Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) auf die A9 in Fahrtrichtung Süden auffahren wollte, kam es zu einer Kollision mit der 36-jährigen Bikerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.
Dabei kam die Motorradlenkerin zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Sie musste von Rettungskräften versorgt und in das LKH nach Graz eingeliefert werden.
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