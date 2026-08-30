Packendes Ritualtheater: Ein König im Machtrausch

Mit altgriechischer Wortgewalt berichtet Euripides vom bevorstehenden Krieg gegen Troja: König Agamemnon von Mykene, Heerführer der Griechen, ist in größter Not. Um Wind für seine im Hafen von Aulis feststeckende Flotte zu bekommen und auslaufen zu können, plant er, seine Tochter Iphigenie der Göttin Artemis als Opfer darzubringen. Unter dem Vorwand, sie mit dem Helden Achilles zu verheiraten, lockt er das Mädchen nach Aulis, führt sie zum Opferaltar. Doch die Göttin greift rettend ein und entrückt sie.