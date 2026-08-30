“Unfortunately, nobody has a say anymore these days.”

With 270 goals, he holds the Bundesliga record; he won the Golden Shoe in 1978, and Hans Krankl still enjoys hero status at Barcelona. His time as head coach was legendary and “wildly unconventional”; as a TV analyst, the 73-year-old speaks his mind. Between his appearances on Sky Sport Austria, the legend always recharges his batteries in Jesolo. The “Krone” met this perennial fixture of the red-white-red soccer world for a summer interview on the beach.