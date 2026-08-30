Legend Hans Krankl:
“Unfortunately, nobody has a say anymore these days.”
Soccer legend Hans Krankl likes to recharge his batteries in Jesolo between his TV analysis segments. “Krone” sports editor Peter Moizi visited the “Goleador” on the beach. In this interview, Krankl talks about the lack of character players, Austria’s performance at the World Cup, and when he talks on the phone with Didi Kühbauer.
With 270 goals, he holds the Bundesliga record; he won the Golden Shoe in 1978, and Hans Krankl still enjoys hero status at Barcelona. His time as head coach was legendary and “wildly unconventional”; as a TV analyst, the 73-year-old speaks his mind. Between his appearances on Sky Sport Austria, the legend always recharges his batteries in Jesolo. The “Krone” met this perennial fixture of the red-white-red soccer world for a summer interview on the beach.
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