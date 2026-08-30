Serious Accident in Upper Austria
Two Dead After Serious Traffic Accident in Upper Austria
A fatal accident occurred in Upper Austria early Sunday morning: A 26-year-old man and his passenger were killed when their car veered off the road near Ternberg and crashed into a tree. For the two young men, any help came too late.
The 26-year-old from the Steyr-Land district was traveling with his 25-year-old passenger on the L1328 from Ternberg toward Grünburg. For reasons as yet unknown, the car veered off the road to the right in a slight left-hand curve, struck a road marker, drove across a meadow, and crashed sideways into a tree near a stream bed.
Trapped in the VehicleBoth occupants were trapped inside the vehicle and had to be extricated by the fire department. Despite immediate resuscitation efforts by emergency responders, the 26-year-old and his 25-year-old passenger died at the scene of the accident.
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