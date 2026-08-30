Die Kulturinstitution Triebwerk feiert den „30er“

Das Triebwerk am ehemaligen Schlachthof Wiener Neustadt bietet seit 1996 Programm – und jetzt ein Drei-Tages-Festival. „3 Tage, 2 Bühnen, 1 Festival“ – so feiert das Wiener Neustädter Kulturhaus Geburtstag. Unter dem Motto „Unkaputtbar seit 1996“ erwartet die Besucher von 3. bis 5. September Programm mit Live-Musik, Kabarett und Festival-Flair.
Conrad Heßler arbeitet zwar „erst“ seit 2014 beim Triebwerk, ist diesem aber von Anfang an verbunden: „Bei der Eröffnung war ich mit 17 dabei.“ In den vergangenen Jahren hat er viele Akzente gesetzt: von der Gartenbühne im Innenhof übers Medienlabor bis hin zu den „Schlachthof Mysteries“.
Nicht nur für Jugendliche
Wichtig ist ihm zu betonen, dass sich das Programm nicht nur an Jugendliche richtet. Dort treten auch internationale Musiker auf – oder verdienten sich ihre erste Sporen, wie etwa die Band Bilderbuch.
Schlachthof-Areal komplett nutzen
Heßlers Vision ist ein großes Medien- und Kulturzentrum am gesamten Schlachthof-Areal. Von 3. bis 5. September wird erst einmal Geburtstag mit einem dreitägigen Festival gefeiert.
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