Die Kulturinstitution Triebwerk feiert den „30er“

Conrad Heßler arbeitet zwar „erst“ seit 2014 beim Triebwerk, ist diesem aber von Anfang an verbunden: „Bei der Eröffnung war ich mit 17 dabei.“ In den vergangenen Jahren hat er viele Akzente gesetzt: von der Gartenbühne im Innenhof übers Medienlabor bis hin zu den „Schlachthof Mysteries“.