Wie ein Kärntner in die höchste Genussliga stürmte

Dorfer lernte die Welt kennen

Auch der Drautaler lernte viele berühmte Orte kennen. Nach seiner Lehre kochte er am Arlberg auf, dann bei der Familie Wrann im Velden am Wörthersee. Schließlich landete er in Australien, das Visum ist aber nach sechs Monaten abgelaufen. Er war im Restaurant Jöhris Talvo in St. Moritz in der Schweiz, arbeitete als Sous-Chef im Restaurant Bareiss in Baiersbronn, das zu seiner Zeit zwei Michelin-Sterne hatte. Als dieser durfte der Österreicher Deutschland bei einem großen Kochwettbewerb in Frankreich vertreten. „Das war eine Sensation,“ erinnert sich Dorfer. „Ich habe auch in einem Dreisterne-Restaurant in Spanien gekocht. Ich bin also Europa ganz schön abgekommen.“