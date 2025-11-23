Vom kleinen „Bürschchen“ zum großen Gourmet-Titan

Thomas Dorfer ist jetzt der erste und bisher einzige Gastronom Niederösterreichs, der sich eine fünfte Haube erarbeitet hat. Die „Krone“ sprach mit ihm persönlich und der gebürtige Kärntner verriet darin auch, wie ihn seine Frau „einkochte“ und in die Wachau holte. Ein meisterliches Porträt.
„2025 war für uns ein wahnsinnig erfolgreiches Jahr“, zieht der neue Fünf-Hauben-Koch Thomas Dorfer vom Landhaus Bacher in Mautern im Bezirk Krems zufrieden Bilanz. Er wurde von den Lesern des Fachmagazins „Rolling Pin“ zum „Best-Chef“ gewählt, das Landhaus Bacher erreichte im Ranking von „À la carte“ den ersten Platz, erreichte die Maximalpunkteanzahl von 100 im „Falstaff“ und zwei Michelin-Sterne.
