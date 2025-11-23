Vom kleinen „Bürschchen“ zum großen Gourmet-Titan

Thomas Dorfer ist jetzt der erste und bisher einzige Gastronom Niederösterreichs, der sich eine fünfte Haube erarbeitet hat. Die „Krone“ sprach mit ihm persönlich und der gebürtige Kärntner verriet darin auch, wie ihn seine Frau „einkochte“ und in die Wachau holte. Ein meisterliches Porträt.