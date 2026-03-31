Céline Dion feiert großes Bühnen-Comeback!

Durch die Autoantikörper werde zu wenig von einem reizhemmenden Überträgerstoff produziert. So könnten die Muskelverkrampfungen entstehen. Man gehe davon aus, dass Autoantikörper beim Stiff-Person-Syndrom wahrscheinlich immer eine Rolle spielen, auch wenn man nicht bei allen Patienten die genauen Antikörper kenne. Mit mehr als 200 Millionen verkauften Alben weltweit gehört Dion zu den erfolgreichsten Musikerinnen ihrer Generation.