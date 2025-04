Society-Darling Clemens Trischler packt aus

Weißt du in der oberflächlichen „Bussi Bussi“-Gesellschaft überhaupt, wer deine wahren Freunde sind?

Also ich kann das, glaube ich, sehr gut differenzieren. Und in dieser sogenannten Promiwelt hat man eigentlich keine Freunde, weil zuerst schauen sie dich nicht an und dann kriechen sie dir in den Arsch. Muss man ehrlich sagen – also vielleicht ein bisschen dezenter, aber du weißt, was ich meine. Wirkliche Freunde sind beispielsweise Julia Cencig, den Michael Steiner haben wir auch angesprochen und die Mariella Ahrens. Und Gerda ist natürlich wie meine Mutter!