E-Biker und Scooter-Fahrerin bei Unfällen verletzt

Mit Scooter gestürzt

Nur rund eineinhalb Stunden später kam es auch in Innsbruck zu einem Unfall mit einem Zweirad. Gegen 21 Uhr fuhr eine 66-jährige ägyptische Staatsangehörige mit ihrem Scooter auf der Kirschentalgasse in südliche Richtung talwärts. Beim Bergabfahren kam die Frau aus eigenem Verschulden zu Sturz.