E-Biker und Scooter-Fahrerin bei Unfällen verletzt

Zwei folgenschwere Unfälle ereigneten sich am Mittwochabend auf Tirols Straßen. In Alpbach verletzte sich ein 67-jähriger E-Bike-Fahrer, in Innsbruck stürzte eine 66-jährige Scooter-Lenkerin über den Lenker. Beide Verletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Ein 67-jähriger Österreicher war am Mittwoch gegen 19.34 Uhr mit seinem E-Bike auf der Alpbacher Straße talauswärts unterwegs. „Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann plötzlich zu Sturz“, heißt es seitens der Polizei. Ein Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden.
Der Pedalritter erlitt erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurde er zur weiteren medizinischen Abklärung in die Unfallambulanz des Bezirkskrankenhauses Kufstein eingeliefert.
Mit Scooter gestürzt
Nur rund eineinhalb Stunden später kam es auch in Innsbruck zu einem Unfall mit einem Zweirad. Gegen 21 Uhr fuhr eine 66-jährige ägyptische Staatsangehörige mit ihrem Scooter auf der Kirschentalgasse in südliche Richtung talwärts. Beim Bergabfahren kam die Frau aus eigenem Verschulden zu Sturz.
Frau wurde in Klinik gebracht
Dabei wurde die 66-Jährige über den Lenker auf die Fahrbahn geschleudert und verletzt. Sie wurde von der Rettung erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in die Klinik gebracht.
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