Dänemark entschuldigt sich bei Grönländerinnen

„Es war die Hölle“

Viele der Grönländerinnen, mit denen der Sender DR gesprochen hat, empfanden das Einsetzen der Spirale als traumatisierend. Einige hatten das Gefühl, keine Wahl zu haben. „Ich konnte nicht dagegen ankämpfen“, erzählt beispielsweise Naja Lyberth. „Ich war nicht dazu erzogen, Autoritäten zu widersprechen.“ Dazu kam, dass die Spiralen, die damals in Grönland benutzt wurden, viel größer waren als die Kupfer- und Hormonspiralen, die heute verwendet werden. Sie bestanden aus Kunststoff, waren schwierig einzuführen und nicht geeignet für Frauen, die noch nie ein Kind geboren haben.