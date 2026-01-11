EVN kämpft mit Mega-Speichern gegen Blackout

Größter Energiespeicher Österreichs

Und es geht weiter. Am Energieknoten Theiß – dort, wo seit 2024 schon ein Hybridspeicher arbeitet – soll einer der größten Batteriespeicher Österreichs entstehen: 70 Megawatt. Ein Kraftpaket gegen Lastspitzen, gegen Schwankungen, gegen das große Dunkel. Niederösterreich rüstet auf. Leise, aber entschlossen. Damit das Licht auch morgen noch angeht. Und um Frankenfels im Bezirk St. Pölten für die Energiezukunft zu wappnen, wurde dort die Netzinfrastruktur gestärkt. Zach: „Die vermehrte Einspeisung durch PV-Anlagen, sowie die höheren Bezugsleistungen von Wärmepumpen oder E-Ladestationen machte eine Verstärkung des Stromnetzes im Bereich Markt und Rosenbühelrotte unbedingt notwendig. In der Bahnhofsiedlung hat unser Netz die Trafostation entsprechend modernisiert.“