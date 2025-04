200 junge Frauen erleben einen Tag bei Bundesheer

Davon konnten sich am Donnerstag auch rund 200 junge Frauen in der Schwarzenberg Kaserne in Salzburg überzeugen. Die angemeldeten Teilnehmerinnen konnten „hautnah“ in den Alltag von Soldatinnen und Soldaten eintauchen, sowie militärische Ausrüstung und Geräte kennenlernen.