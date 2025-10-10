Aggressiver Hund war bereits mehrmals auffällig

„Dachte, der bringt uns um“

Sie konnte gerade noch ihren kleinen Hund hochheben, bevor der Cane Corso an ihr hochsprang und ihr mehrere Verletzungen zufügte. „Er ist an mir hochgesprungen und hat mich in die Jacke gebissen. Im Spital sind dann Verletzungen am Knie und am Sprunggelenk festgestellt worden. Ich dachte, der bringt uns um“, so die schockierte Frau.