Mit Kart vom Schulhof direkt auf die Rennstrecke

Alexander Zitterbayer und Lukas Treitler, zwei talentierte Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule in Warth, Bezirk Neunkirchen, haben in ihrer Freizeit an einem eigenen Kart getüftelt und es auch gleich selbst gebaut. Unterstützt wurden sie dabei von Landtechniklehrer Christoph Bauer. „Das Chassis haben wir von der Schule bekommen, die anderen Bauteile haben wir teilweise selbst gefertigt oder im Internet bestellt“, so die beiden „Konstrukteure“.