Mit Kart vom Schulhof direkt auf die Rennstrecke

Zwei Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule in Warth, Bezirk Neunkirchen, bastelten mit Unterstützung der Schule ein Kartauto, das bald auch bei Rennen im Einsatz ist. Als Sitzbank musste kurzerhand eine Bierkiste herhalten.
Alexander Zitterbayer und Lukas Treitler, zwei talentierte Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule in Warth, Bezirk Neunkirchen, haben in ihrer Freizeit an einem eigenen Kart getüftelt und es auch gleich selbst gebaut. Unterstützt wurden sie dabei von Landtechniklehrer Christoph Bauer. „Das Chassis haben wir von der Schule bekommen, die anderen Bauteile haben wir teilweise selbst gefertigt oder im Internet bestellt“, so die beiden „Konstrukteure“.
Lehrer ist stolz auf seine Schüler
Landtechniklehrer Christoph Bauer zeigt sich begeistert: „Ich war wirklich erstaunt, als mir die beiden die detaillierten Konstruktionspläne präsentierten. Was sie dann in der Lehrwerkstatt geleistet haben – schweißen, schrauben, tüfteln – das war echtes handwerkliches Können. Und die erste Probefahrt, die Feuertaufe, ist auch gleich gut verlaufen!“
Die Idee entstand aus Zitterbayers Begeisterung für den Motorsport. In dem Gefährt kommen ein 125er-Viertakt-Motor, Rennreifen und eine selbst gefertigte Lenkwelle zum Einsatz. Für einen ungewöhnlichen Akzent sorgt die Sitzbank: eine Bierkiste. Nach einer erfolgreichen ersten Probefahrt soll des Kart nun auch bei Rennen zum Einsatz kommen.
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