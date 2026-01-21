Kampf gegen schlechtes Deutsch: Sommerschule fix

Zuletzt gab es vor allem Alarm aus den Wiener Volksschulen: Mehr als die Hälfte der Schulanfänger gilt als „außerordentlich“. Übersetzt heißt das: Jedes zweite Kind, das das schulpflichtige Alter erreichte, kann dem Unterricht nicht folgen, weil die Deutschkenntnisse fehlen. Brisant: Die Mehrheit dieser Kinder ist in Österreich geboren.

Grafik für Wien: Mehrheit der Schulanfänger kann kaum Deutsch

