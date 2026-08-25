Drohungen und Angstmache: Rosenkrieg auf Ungarisch

„Noch heute leide ich unter Schlafstörungen“

Die Ex-Frau selbst bestätigte als Zeugin, dass der 59-Jährige die Scheidung akzeptiert habe. Trotzdem hätte sie weiterhin Angst vor ihm gehabt. „Noch heute leide ich unter Schlafstörungen“, so die 54-jährige Reinigungskraft. Richter Alexander Wehinger stufte die Aussagen des Beschuldigten letztlich als Drohungen ein – und nicht als Nötigungsversuch zur Abwendung der Scheidung. Aufgrund der Unbescholtenheit des Mannes bot ihm das Gericht eine Diversion an: 2400 Euro Geldstrafe plus 100 Euro Teilschadensersatz an die Ex-Frau. Der Angeklagte nahm an – das Verfahren endet zwar ohne Urteil, aber mit einer klaren Botschaft des Richters: „Solche Worte haben Konsequenzen.“