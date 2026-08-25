Yann Massombos Zukunft bei Altach vor der Klärung

Yann Massombo ist beim SCR Altach weiterhin suspendiert, die „Krone“ recherchierte die möglichen Szenarien für die bislang unerledigte Streikaktion des Offensivmanns der Rheindörfler. Die stehen außerdem vor der Verpflichtung eines deutschen Stürmers.
Yann Massonbo ist mit seinem Streik vor der Partie der Altacher bei Sturm Graz zur „persona non grata“ geworden. Aber nicht nur im Ländle, das Verhalten schreckt möglicherweise weitere Klubs vor einer Verpflichtung ab. Die Möglichkeiten für den Franzosen sind beschränkt, ein Überblick:
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