ÖBB modernisieren Schutzanlagen am Arlberg

Die Errichtung der Arlbergbahnstrecke durch alpines Gebiet war eine technologische Jahrhundertleistung. Um die Trasse zu schützen, sind allerdings immense Sicherungsmaßnahmen notwendig, immer wieder müssen die Schutzanlagen erneuert und modernisiert werden. Im Klostertal steht derzeit eine Investitionsoffensive an: Im Bereich Annatobel und Wörezer erneuern die ÖBB die Schutzanlagen gegen Lawinen und Steinschlag. Die bestehenden Verbauungen entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik, deshalb werden komplett neue Lawinenauffangdämme, Steinschlagnetze, Seilnetzsperren und Schneenetze errichtet. Bis Dezember 2028 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.