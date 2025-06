Veronica Ferres: Vom „Superweib“ zum Superstar

Kindheit in Solingen

Den Drang auf die Bühne hat sie nach eigenen Angaben schon als Kind gehabt. In der Theater-AG in Solingen konnte sie den ausleben. Aufgewachsen ist sie als Tochter von Erdäpfelhändlern. Für den Schauspielwunsch ihrer Tochter hätten ihre Eltern jedoch kein Verständnis gehabt, sagte Ferres etwa 2015 in der BR-Dokumentation „Lebenslinien“. Deshalb hätten sie auch ihr Studium in München nicht finanziell unterstützt.