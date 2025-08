David Alaba macht Urlaub mit Veronica Ferres

Zu Gast in Innsbruck

Sehr wohl überliefert ist, dass Alaba (sehr wahrscheinlich) am 12. August in Österreich, konkret in Innsbruck, weilen wird. Dort gastiert sein Klub Real Madrid für ein Testspiel gegen die WSG Tirol (auch wenn Alaba momentan keinen guten Stand bei Real zu haben scheint). Eine Woche später startet Real dann in die spanische Ligasaison. Hoffentlich mit einem – nicht zuletzt dank der in Südfrankreich getankten Energie – erholten David Alaba.