Sauberer Strom für Waisenhaus in Uganda

Hilfe zur Selbsthilfe: Jetzt gibt’s Photovoltaik für Kinder aus Uganda, am 29. August wird zum Afrika-Tag ins Dorfmuseum Mönchhof geladen.
Begonnen hat alles mit Josef „Pepo“ Haubenwallner aus Mönchhof. Knapp nach der Jahrtausenwende fing er an für Waisenkinder aus Uganda da zu sein, 2011 wurde das Waisenhaus St. Clare gegründet – das maßgeblich mit seiner Hilfe gebaut wurde. Mittlerweile ist der Enkel mit im Boot und man hat die Uganda-Hilfe auf eine Vereinsbasis gestellt. „Pannonia for Africa“ heißt der Verein und er hat schon viel bewirkt und viele Partner gewinnen können.
Darunter auch die Firma Püspök aus Parndorf, die eine Photovoltaikanlage auf dem Waisenhaus montiert hat, was für rund 150 Kinder im Waisenhaus eine spürbare Veränderung mit sich gebracht hat. Denn dank der Anlage steht erstmals verlässlich Strom zur Verfügung.
Das Projekt „Solar Power for Children“, wurde gemeinsam mit Partnern umgesetzt. Seither profitieren nicht nur das Heim selbst, sondern auch die angrenzende Schule von der neuen Energieversorgung. Damit entstehen bessere Lernbedingungen und neue Perspektiven für Bildungs- und Entwicklungsprojekte.
Wer auch helfen möchte. „Pannonia for Africa“, veranstaltet am kommenden Samstag den „Afrika-Tag“ im Dorfmuseum Mönchhof. Beginn ist um 15 Uhr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.