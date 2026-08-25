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Pannonia for Africa

Sauberer Strom für Waisenhaus in Uganda

Burgenland
25.08.2026 16:54
Für die Kinder gibt es jetzt zum ersten Mal verlässlich Strom.
Für die Kinder gibt es jetzt zum ersten Mal verlässlich Strom.(Bild: Pannonia for Africa)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Hilfe zur Selbsthilfe: Jetzt gibt’s Photovoltaik für Kinder aus Uganda, am 29. August wird zum Afrika-Tag ins Dorfmuseum Mönchhof geladen. 

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Begonnen hat alles mit Josef „Pepo“ Haubenwallner aus Mönchhof. Knapp nach der Jahrtausenwende fing er an für Waisenkinder aus Uganda da zu sein, 2011 wurde das Waisenhaus St. Clare gegründet – das maßgeblich mit seiner Hilfe gebaut wurde. Mittlerweile ist der Enkel mit im Boot und man hat die Uganda-Hilfe auf eine Vereinsbasis gestellt. „Pannonia for Africa“ heißt der Verein und er hat schon viel bewirkt und viele Partner gewinnen können.

Der Vereinsvorstand freut sich auf den „Afrika-Tag“ im Dorfmuseum.
Der Vereinsvorstand freut sich auf den „Afrika-Tag“ im Dorfmuseum.(Bild: Pannonia for Africa)

Darunter auch die Firma Püspök aus Parndorf, die eine Photovoltaikanlage auf dem Waisenhaus montiert hat, was für rund 150 Kinder im Waisenhaus eine spürbare Veränderung mit sich gebracht hat. Denn dank der Anlage steht erstmals verlässlich Strom zur Verfügung.

Das Projekt „Solar Power for Children“, wurde gemeinsam mit Partnern umgesetzt. Seither profitieren nicht nur das Heim selbst, sondern auch die angrenzende Schule von der neuen Energieversorgung. Damit entstehen bessere Lernbedingungen und neue Perspektiven für Bildungs- und Entwicklungsprojekte.

Wer auch helfen möchte. „Pannonia for Africa“, veranstaltet am kommenden Samstag den „Afrika-Tag“ im Dorfmuseum Mönchhof. Beginn ist um 15 Uhr.

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