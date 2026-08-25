Sauberer Strom für Waisenhaus in Uganda

Begonnen hat alles mit Josef „Pepo“ Haubenwallner aus Mönchhof. Knapp nach der Jahrtausenwende fing er an für Waisenkinder aus Uganda da zu sein, 2011 wurde das Waisenhaus St. Clare gegründet – das maßgeblich mit seiner Hilfe gebaut wurde. Mittlerweile ist der Enkel mit im Boot und man hat die Uganda-Hilfe auf eine Vereinsbasis gestellt. „Pannonia for Africa“ heißt der Verein und er hat schon viel bewirkt und viele Partner gewinnen können.