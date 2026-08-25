Anschlagspläne auf Drohnenfabrik vereitelt

Zwei Beschuldigte seien in der Slowakei festgenommen worden, ein dritter auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Deutschland, hieß es. Ihnen droht nun eine Anklage wegen Gefährdung der Allgemeinheit. Diese Straftat wird begangenen, wenn eine Gefahr für Leib oder Leben vieler Menschen oder für fremdes Eigentum in großem Ausmaß herbeigeführt wird.