Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Festspiel-Bilanz

Oper und Musical lockten fast 200.000 Fans an

Burgenland
25.08.2026 10:54
„Tosca“ im Steinbruch St. Margarethen.
„Tosca“ im Steinbruch St. Margarethen.(Bild: weargiving)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Die Festspiele in Mörbisch und St. Margarethen ziehen Bilanz und wagen bereits einen Ausblick auf die Saison 2027.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wagner ist gut, Puccini offenbar ein wenig besser: Über rund 90.000 Gäste konnte sich die Oper im Steinbruch St. Margarethen in der heurigen Saison freuen. Damit kamen an die 10.000 Opernfreunde mehr zu „Tosca“ als im Vorjahr zum „fliegenden Holländer“. Aufgrund der Nachfrage mussten sogar zwei Zusatzvorstellungen eingeschoben werden.

„Kultureller Leuchtturm“
Mit der Bilanz zeigt man sich daher zufrieden: „Die Oper im Steinbruch ist ein kultureller Leuchtturm mit weitreichender Strahlkraft für das gesamte Burgenland“, so Generalintendant Rico Gulda. Nächstes Jahr steht Giuseppe Verdis „Rigoletto“ am Spielplan. Der Vorverkauf hat das Vorjahresniveau längst überflügelt. „Die erfreuliche Nachfrage nach ,Rigoletto’ bestätigt eindrucksvoll die anhaltende Strahlkraft der Oper im Steinbruch“, meint Intendant Daniel Serafin.

Über 100.000 bei „Käfig voller Narren“
Ein paar Kilometer weiter in Mörbisch konnte man nicht ganz an den Erfolg des Vorjahres anschließen. 105.327 Besucher sahen den „Käfig voller Narren“. 2025 hatte „Saturday Night Fever“ für knapp 157.000 verkaufte Karten gesorgt. Dennoch zeigt man sich mit der Bilanz zufrieden, unter anderem weil die guten Kritiken nach der Premiere der Produktion ein Plus von 12.000 Tickets beschert hatten.

„Nach den musikalischen Erfolgen der vergangenen Jahre war es mir eine besondere Freude, unserem Publikum heuer mit ,Ein Käfig voller Narren’ eine Komödie voller Herz, Humor und Lebensfreude präsentieren zu dürfen“, sagt Generalintendant Alfons Haider nach 21 Vorstellungen.

„Mamma Mia“ im Jahr 2027
Dass die Besucherzahlen nächstes Jahr deutlich höher ausfallen werden, gilt als so gut wie fix: 2027 kehrt mit „Mamma Mia“ ein absoluter Publikumsmagnet auf die Seebühne zurück. Im Vorverkauf sind bereits jetzt 50.000 Karten weg. 2023 erwies sich das Musical mit mehr als 180.000 Besuchern als Mega-Erfolg.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
25.08.2026 10:54
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
15° / 23°
Symbol bedeckt
Güssing
14° / 24°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
14° / 24°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
17° / 25°
Symbol leichter Regen
Oberpullendorf
14° / 22°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Im Einsatz für andere
„Krone“-Herzensmensch: Das sind Helden des Alltags
Unwetter in Florenz
Passanten bringen sich vor Wind in Sicherheit
Innenminister Gerhard Karner ließ sich die Jubiläumsfahrt nicht entgehen und nahm in einem ...
Nostalgie am Ring
1950-2026: So sahen unsere Polizeiautos früher aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
196.624 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
170.606 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kärnten
Superzelle zieht Spur der Verwüstung durch Badeort
124.116 mal gelesen
Eine heftige Superzelle zog über Lignano hinweg. 
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
3661 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
2325 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1284 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Burgenland
Sportclub weiter top
Tor-Wahnsinn! Traiskirchen besiegt Leobendorf 5:4
Eisenstadt-Wien
Unpünktlicher Zug raubt Pendlerin Zeit und Nerven
Krone Plus Logo
Brenzliger Fall
Warum ausgerechnet ein Feuerwehrmann Brände legt
Krone Plus Logo
Teurer Einkauf
Schulstart wird für viele Eltern zum Preis-Schock
Start der Hauptlese
Im Einklang mit der Natur, dennoch im Wettstreit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf