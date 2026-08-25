Oper und Musical lockten fast 200.000 Fans an

Über 100.000 bei „Käfig voller Narren“

Ein paar Kilometer weiter in Mörbisch konnte man nicht ganz an den Erfolg des Vorjahres anschließen. 105.327 Besucher sahen den „Käfig voller Narren“. 2025 hatte „Saturday Night Fever“ für knapp 157.000 verkaufte Karten gesorgt. Dennoch zeigt man sich mit der Bilanz zufrieden, unter anderem weil die guten Kritiken nach der Premiere der Produktion ein Plus von 12.000 Tickets beschert hatten.