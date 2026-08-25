Biker (72) rutschte weg und prallte gegen Fahrzeug

Schwerer Verkehrsunfall am Montag in Kufstein! Ein Motorradlenker (72) rutschte weg und prallte daraufhin gegen das Auto einer entgegenkommenden Einheimischen (35). Der Biker wurde dabei verletzt.
Der einheimische Motorradlenker war gegen 13.45 Uhr auf der Thierseestraße im Gemeindegebiet von Kufstein unterwegs. Er geriet ins Rutschen und kollidierte daraufhin frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.
Der 72-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen und blieb auf der Fahrbahn liegen. Er wurde daraufhin mit der Rettung ins Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert.
Drei Personen im Auto blieben unverletzt, Straße gesperrt
Die 35-jährige einheimische Lenkerin sowie ein 14-jähriges Mädchen und ein zwölfjähriger Bub, die sich ebenfalls im Auto befanden, blieben unverletzt.
Die Straße war im Bereich der Unfallstelle für rund zehn Minuten lang gesperrt. Der Verkehr wurde bis etwa 15 Uhr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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