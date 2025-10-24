Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Endlich Reform, aber:

Schwerarbeit Pflege – warum nicht alle profitieren

Niederösterreich
24.10.2025 06:00
NÖ-Stude zeigte schon vor zwei Jahren enorme Belastungen im Pflegeberuf auf.
NÖ-Stude zeigte schon vor zwei Jahren enorme Belastungen im Pflegeberuf auf.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Endlich wird die besondere körperliche und psychische Belastung in der Kranken- und Altenpflege gesetzlich anerkannt. Doch nicht alle Pflegekräfte profitieren davon. Und dringend nötige Verbesserungen der täglichen Arbeitsbedingungen lassen noch auf sich warten.

0 Kommentare

Tagtäglich für andere da zu sein, bringt jeden früher oder später an die eigenen Grenzen – körperlich und psychisch. Dem trägt jetzt auch der Gesetzgeber Rechnung: Ab 1. Jänner 2026 gilt Pflegearbeit als Schwerarbeit.

Erschöpfung wird zum Alltag
Ihren Ausgang hatte die Gesetzesänderung in Niederösterreich genommen. Die Arbeiterkammer hatte hier vor zwei Jahren dramatische Zahlen erhoben: 50 Prozent der Beschäftigten in der Kranken- und Altenpflege gaben damals an, sich nach jedem Arbeitstag körperlich erschöpft zu fühlen.

Lesen Sie auch:
In erster Linie profitieren Frauen von der neuen Regelung.
Reform fertig
Schwerarbeit für Pflegekräfte wird geöffnet
22.10.2025
Reform fertig
Schwerarbeit für Pflegekräfte wird geöffnet
22.10.2025

Jeder Dritte litt zudem unter psychische Erschöpfung, ebenso viele klagten über Rückenschmerzen. Und 41 Prozent glaubten nicht daran, ihren Beruf bis zu Pension ausüben zu können. In Zukunft können sie immerhin früher als bisher in den Ruhestand treten. Die Anerkennung der Tätigkeit als Schwerarbeit bedeutet, dass man bereits mit 60 Jahren in Pension gehen kann.

Zitat Icon

Wenn wir die Pflege wirklich zukunftsfit machen wollen, müssen wir weitere daran arbeiten, die Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer NÖ

Bild: AKNÖ/Vyhnalek

Dienstjahre fehlen oft
Allerdings: Nur ein Teil der heimischen Pflegekräfte wird davon auch tatsächlich profitieren, da nicht jede oder jeder auf die dafür nötigen Dienstjahre in der Pflege kommt. Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer NÖ, betont daher auch: „Die Aufnahme der Pflegeberufe in die Schwerarbeitsregelung ist ein wichtiger Schritt, aber sie darf kein Endpunkt sein.“

Denn es bedürfe noch weiterer Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in der Pflege. Wieser fordert für die Zukunft die bessere Entlohnung der Beschäftigten und vor allem auch mehr Personal.

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
246.384 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
227.072 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
203.326 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf