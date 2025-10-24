Schwerarbeit Pflege – warum nicht alle profitieren

Endlich wird die besondere körperliche und psychische Belastung in der Kranken- und Altenpflege gesetzlich anerkannt. Doch nicht alle Pflegekräfte profitieren davon. Und dringend nötige Verbesserungen der täglichen Arbeitsbedingungen lassen noch auf sich warten.
Tagtäglich für andere da zu sein, bringt jeden früher oder später an die eigenen Grenzen – körperlich und psychisch. Dem trägt jetzt auch der Gesetzgeber Rechnung: Ab 1. Jänner 2026 gilt Pflegearbeit als Schwerarbeit.
Erschöpfung wird zum Alltag
Ihren Ausgang hatte die Gesetzesänderung in Niederösterreich genommen. Die Arbeiterkammer hatte hier vor zwei Jahren dramatische Zahlen erhoben: 50 Prozent der Beschäftigten in der Kranken- und Altenpflege gaben damals an, sich nach jedem Arbeitstag körperlich erschöpft zu fühlen.
Jeder Dritte litt zudem unter psychische Erschöpfung, ebenso viele klagten über Rückenschmerzen. Und 41 Prozent glaubten nicht daran, ihren Beruf bis zu Pension ausüben zu können. In Zukunft können sie immerhin früher als bisher in den Ruhestand treten. Die Anerkennung der Tätigkeit als Schwerarbeit bedeutet, dass man bereits mit 60 Jahren in Pension gehen kann.
Wenn wir die Pflege wirklich zukunftsfit machen wollen, müssen wir weitere daran arbeiten, die Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer NÖ
Bild: AKNÖ/Vyhnalek
Dienstjahre fehlen oft
Allerdings: Nur ein Teil der heimischen Pflegekräfte wird davon auch tatsächlich profitieren, da nicht jede oder jeder auf die dafür nötigen Dienstjahre in der Pflege kommt. Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer NÖ, betont daher auch: „Die Aufnahme der Pflegeberufe in die Schwerarbeitsregelung ist ein wichtiger Schritt, aber sie darf kein Endpunkt sein.“
Denn es bedürfe noch weiterer Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in der Pflege. Wieser fordert für die Zukunft die bessere Entlohnung der Beschäftigten und vor allem auch mehr Personal.
