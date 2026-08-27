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4 Nächte genießen, nur 3 Nächte bezahlen

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27.08.2026 12:20
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Mehr Alpenrose Momente genießen beim Wandern, Radfahren, Wellness. Tägliche Anreise vom 1. bis ...
Mehr Alpenrose Momente genießen beim Wandern, Radfahren, Wellness. Tägliche Anreise vom 1. bis 30. September 2026!(Bild: Naturhotel Alpenrose)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Der September schenkt jetzt noch mehr Zeit zum Genießen: Mit dem 4=3 September Special im Naturhotel Alpenrose am Millstätter See vier Nächte urlauben und nur drei bezahlen. Wandern, Radfahren, Wellness und See inklusive – für eine Spätsommer-Auszeit, die sich doppelt lohnt.

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Wenn der Sommer langsam in den Herbst übergeht, beginnt am Millstätter See eine besonders genussvolle Zeit. Mit dem 4=3 September Special macht das Naturhotel Alpenrose die Auszeit jetzt noch attraktiver: Vier Nächte bleiben und nur drei Nächte bezahlen. Das bedeutet einen ganzen zusätzlichen Urlaubstag für all die schönen Dinge, für die sonst oft die Zeit fehlt. Das Angebot gilt bei täglicher Anreise vom 1. bis 30. September 2026.

Spätsommer zwischen See und Bergen
Die Alpenrose liegt eingebettet in die Berg- und Seekulisse rund um den Millstätter See. Direkt vom Hotel führen Wanderwege in die Nockberge – und Gastgeber Benjamin ist selbst geprüfter Berg- und Wanderführer. Mehrmals pro Woche stehen geführte Wanderungen mit der Gastgeberfamilie auf dem Programm.

Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist oder noch einmal ins Wasser springen möchte, genießt die letzten warmen Spätsommertage beim Radfahren und Schwimmen. Und manchmal reicht es auch, einfach auf der Panorama-Sonnenterrasse zu sitzen, den Blick schweifen zu lassen und nichts tun zu müssen.

Entspannen im Natur-SPA
Nach Bewegung in der Natur wartet die wohlverdiente Erholung. Im Natur-SPA sorgen verschiedene Saunen, Dampfbad, Salzluftstube, Ruheräume und das beheizte Außenbecken für entspannte Stunden. Die großzügige Liegewiese eröffnet dazu einen herrlichen Panoramablick.

Auch kulinarisch ist für Genuss gesorgt: Zu den Inklusivleistungen zählen ein Bio-Vollwert-Frühstück, ein Mittagsimbiss sowie abends ein naturECHTes 4-Gang-Menü. Die Millstätter See Inclusive Card und ein wechselndes Aktivitätenprogramm sind ebenfalls inkludiert.

Mehr Alpenrose Momente im September
Vier Nächte bedeuten mehr Zeit für Natur, Bewegung, Genuss und Erholung – und dank des September Specials wird nur für drei bezahlt. So wird das Naturhotel Alpenrose zum Kraftplatz für alle, die den Spätsommer noch einmal ganz bewusst auskosten möchten.

Naturhotel Alpenrose

Obermillstatt 84

A-9872 Millstatt am See

T:  +43 4766 2500

E:  info@naturhotel-alpenrose.at

W:  https://www.naturhotel-alpenrose.at 

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