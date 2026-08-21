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Fahrgäste befragt

Bahnhofstest: Grazer Hauptbahnhof auf Platz 3

Steiermark
21.08.2026 11:12
Der Grazer Hauptbahnhof ist unter den Top Drei der großen österreichischen Bahnhöfe.
Der Grazer Hauptbahnhof ist unter den Top Drei der großen österreichischen Bahnhöfe.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Sebastian Brandstetter
Von Sebastian Brandstetter

Der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) befragte Fahrgäste österreichweit, welche Bahnhöfe ihnen am besten gefallen: der Grazer Hauptbahnhof wurde dabei zum drittbesten großen Bahnhof Österreichs gewählt. Auch der Bahnhof Mariazell schnitt sehr gut ab.

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Insgesamt 13.300 Fahrgäste wurden im Jahr 2026 vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in den Zügen sowie online befragt und aufgefordert, alle großen österreichische Bahnhöfe der Landeshauptstädte nach 16 Kriterien, unter anderem Erreichbarkeit, Barrierefreiheit sowie Verfügbarkeit von Ticketautomaten und Fahrgastinformation, zu bewerten. Dabei wurde von allen großen Bahnhöfen der Grazer Hauptbahnhof auf Platz drei gewählt – der Sieg ging in an den Hauptbahnhof St. Pölten, gefolgt vom Wiener Westbahnhof.

Eine hohe Qualität bei Bahnhöfen wäre laut dem VCÖ Verkehrsexperten Miachel Schwendliger äußerst wichtig: „Bahnhöfe sind mehr als Haltestellen. Sie sind Aushängeschild und Visitenkarte der Bahn und zudem zentrale Mobilitätsdrehscheiben jeder Region. Umso wichtiger ist, dass sie eine hohe Qualität haben.“ Besonders imponierte den Fahrgästen am Grazer Hauptbahnhof die Erreichbarkeit zu Fuß, mit den Öffis und dem Rad.

Acht Bahnhöfe in den Top 20

Aber auch andere steirische Bahnhöfe schnitten gut ab: unter den größeren Bahnhöfen außerhalb der Landeshauptstädte sind acht steirische Bahnhöfe unter den Top-20 vertreten – unter anderem der Bahnhof Schladming auf Platz sechs. Auch die Bahnhöfe Feldbach (9.), Mürzzuschlag (10.), Leibnitz (11.), Zeltweg (12.), Gleisdorf (14.), Weiz (18) und Deutschlandsberg Stadt (20.) kommen gut an. 38 Prozent der steirischen Fahrgäste wünschen sich jedoch Verbesserungen bei der öffentlichen Erreichbarkeit der Bahnhöfe außerhalb der Hauptverkehrszeiten.

Mariazell auf Platz 1
Nicht nur bei den größeren österreichischen Bahnhöfen ist die Steiermark vorne mit dabei, auch beim Bahnhofstest für kleinere Stationen schnitt man gut ab – der Sieg ging in dieser Kategorie an den Bahnhof Mariazell. Fünf weitere weiß-grüne Bahnhöfe sind unter den Top-20: Peggau-Deutschfeistritz auf Platz 13, Unzmarkt auf Platz 14, Übelbach Vormarkt auf Platz 15, Werndorf auf Platz 17 und Wildon auf dem 18. Platz. 

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