Bahnhofstest: Grazer Hauptbahnhof auf Platz 3

Mariazell auf Platz 1

Nicht nur bei den größeren österreichischen Bahnhöfen ist die Steiermark vorne mit dabei, auch beim Bahnhofstest für kleinere Stationen schnitt man gut ab – der Sieg ging in dieser Kategorie an den Bahnhof Mariazell. Fünf weitere weiß-grüne Bahnhöfe sind unter den Top-20: Peggau-Deutschfeistritz auf Platz 13, Unzmarkt auf Platz 14, Übelbach Vormarkt auf Platz 15, Werndorf auf Platz 17 und Wildon auf dem 18. Platz.