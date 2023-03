Nach „Krone“-Druck werden Kontrollen verschärft

Stimme aus dem Handel

Auch Billa-Chef Marcel Haraszti setzt auf vermehrte Kontrolle, um Missstände so gut wie möglich zu verhindern und das Vertrauen der Menschen in die österreichische Landwirtschaft nicht zu verlieren. „Alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette müssen Verbesserungen in Angriff nehmen“, appelliert Haraszti auch an die Politik. Es braucht offenbar einen Skandal, damit sich etwas tut.