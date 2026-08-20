Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen in Graz

Dabei dürfte der Fußgänger den von Westen kommenden Pkw übersehen haben. Der 39-Jährige leitete eine Notbremsung ein und lenkte nach links aus, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde von der rechten Seite des Pkw erfasst, stürzte mit der linken Körperseite auf die Motorhaube und kam anschließend mit dem Rücken auf der Fahrbahn zu liegen.