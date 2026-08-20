Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen in Graz

In Graz sind am Mittwochnachmittag ein Fußgänger und ein E-Bike-Lenker bei Kollisionen mit Pkw verletzt worden. Der E-Bike-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, der Fußgänger wurde unbestimmten Grades verletzt.
Gleich zweimal kam es am Mittwoch in Graz zu schweren Verkehrsunfällen mit Verletzten. Gegen 14.10 Uhr fuhr eine 54-jährige Grazerin mit ihrem Pkw auf dem Kalvariengürtel in Richtung Osten. Bei der Kreuzung mit der Kalvarienbergstraße wollte sie nach links abbiegen und ordnete sich dafür auf dem Linksabbiegestreifen ein.
Umkehrmanöver
Zur selben Zeit war ein 25-jähriger E-Bike-Lenker auf dem Geradeausfahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs. Er wollte an der Kreuzung wenden und wechselte dafür ebenfalls auf den Linksabbiegestreifen. Dabei dürfte er den Pkw der 54-Jährigen übersehen haben. Es kam zur Kollision mit der rechten Fahrzeugseite des Autos.
Der E-Bike-Lenker stürzte und erlitt eine schwere Verletzung an einem Bein. Das Rote Kreuz versorgte ihn zunächst an der Unfallstelle. Anschließend wurde er in das Unfallkrankenhaus Graz gebracht und dort stationär aufgenommen.
Pkw übersehen?
Wenige Stunden später, gegen 16.40 Uhr, kam es im Bezirk Gries zu einem weiteren Unfall. Ein 39-jähriger Mann aus Bosnien und Herzegowina fuhr mit seinem Pkw auf der Rösselmühlgasse in Richtung Osten. Zur selben Zeit befand sich ein 32-jähriger Fußgänger aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf dem Gehsteig. Er wollte die Fahrbahn von Süden nach Norden überqueren und betrat diese außerhalb eines Fußgängerübergangs.
Dabei dürfte der Fußgänger den von Westen kommenden Pkw übersehen haben. Der 39-Jährige leitete eine Notbremsung ein und lenkte nach links aus, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde von der rechten Seite des Pkw erfasst, stürzte mit der linken Körperseite auf die Motorhaube und kam anschließend mit dem Rücken auf der Fahrbahn zu liegen.
Der 32-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Graz gebracht. Dort befindet er sich in Behandlung. Die bei allen Beteiligten durchgeführten Alkotests verliefen negativ.
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