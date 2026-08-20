Landwirt (53) geriet mit Hand in Kreissäge

Ein 53-jähriger Landwirt wurde am Mittwochnachmittag in Dechantskirchen bei Arbeiten mit einer Handkreissäge schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Graz geflogen.
Gegen 14.30 Uhr führte der 53-Jährige alleine Arbeiten mit einer Handkreissäge durch. Dabei geriet er mit einer Hand in die laufende Arbeitsmaschine und erlitt schwere Verletzungen an der linken Hand.
Familie verständigt
Der Landwirt konnte selbst noch Familienmitglieder verständigen. Diese alarmierten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das Unfallkrankenhaus Graz geflogen.
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