Stefan Jürgens entfacht Theaterzauber im Schloss

Der deutsche Schauspieler Stefan Jürgens zeigt diesen Sonntag, dem 23. August, bei einer Matinee im Rahmen des Reichenauer Kultursommers, mit wie viel Freude er in der wunderbaren Gegend seine Werke auf die Bühne bringt. Karten für das Sommerfestival der Arbeiterkammer Niederösterreich sind noch erhältlich.
Der ehemalige RTL-Samstag-Nacht Mitbegründer und -Star liebt es, im Sommer in Reichenau in der „herrlichen Landschaft mit wunderbaren Kollegen für eine begrenzte Zeit einen kleinen Theaterzauber zu entfachen“. Er spielt dabei nicht Theater im klassischen Sinn wie sonst bei den Festspielen Reichenau, sondern als Musiker mit seinem Soloprogramm „Liebe (erstmal dich selbst). Begleitet wird er von Gitarrist Mathias Kahra, mit dem ihn eine mehr als 20-jährige musikalische Reise verbindet.
Schreiben mit Raxblick
Inspiration und Schreibplätze findet Jürgens vor Ort: „Tatsächlich habe ich diesen Sommer viel geschrieben. Mit Blick auf die Rax und in der Waldesruh lässt man das Jahr Revue passieren“, erzählt Jürgens im „Krone“-Interview. Seine Lieblingsplätze in der Gegend möchte er nicht eingrenzen, aber „das Höllental mit seinen unzähligen Möglichkeiten in der Schwarza zu baden, gehört sicher dazu!“ Man arbeite dort, wo andere Urlaub machen“. Das große kulturelle Angebot schätzt er hierzulande sehr, vor allem auch das Sommerfestival der AKNÖ mit preiswerten Tickets um 25 Euro.
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