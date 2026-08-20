Stefan Jürgens entfacht Theaterzauber im Schloss

Schreiben mit Raxblick

Inspiration und Schreibplätze findet Jürgens vor Ort: „Tatsächlich habe ich diesen Sommer viel geschrieben. Mit Blick auf die Rax und in der Waldesruh lässt man das Jahr Revue passieren“, erzählt Jürgens im „Krone“-Interview. Seine Lieblingsplätze in der Gegend möchte er nicht eingrenzen, aber „das Höllental mit seinen unzähligen Möglichkeiten in der Schwarza zu baden, gehört sicher dazu!“ Man arbeite dort, wo andere Urlaub machen“. Das große kulturelle Angebot schätzt er hierzulande sehr, vor allem auch das Sommerfestival der AKNÖ mit preiswerten Tickets um 25 Euro.