Sommerfrische im Schloss mit Kultur zum Fixpreis

25 Euro pro Karte als Fixpreis

Jede Vorstellung im Rahmen des Kultursommers dauert 70 Minuten ohne Pause, der Eintritt kostet fix 25 Euro. „Kultur darf kein Luxus-Gut sein. Gerade in Zeiten, in denen das Leben teurer wird, setzen wir ein klares Zeichen für Zugänglichkeit“, sagt Markus Wieser, Präsident der AK Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB Niederösterreich. Um 70 Euro bietet das Parkhotel Hirschschwang weiters ein Genuss-Paket mit Kultur und exquisitem 4-Gänge-Menü an.