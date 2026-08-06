Sommerfrische im Schloss mit Kultur zum Fixpreis

Dem Reichenauer Kultursommer bringt die Zahl 7 Glück: Er geht heuer von 14. August bis 6. September in seine 7. Saison.Und findet dabei nämlich während der umfassenden Renovierung des Parkhotels Hirschwang im klimatisierten Festsaal des Schlosses Reichenau eine Spielstätte.
Publikumslieblinge wie Ursula Strauss, Robert Palfrader, Max Müller und Stefan Jürgens sorgen für eine kulturelle Sommerfrische. Ein Highlight darf beim Reichenauer Kultursommer der AK Niederösterreich natürlich nicht fehlen: Kult-Schauspieler Wolfgang Böck feiert am Sonntag, 16. August, um 11 Uhr mit seinem Programm „Trautmann lacht!“ Österreich-Premiere.
Trautmann auf der Bühne in Reichenau
Mit kriminalistischem Schmäh hat der „Ehrenkieberer“ Böck in monatelanger Feinarbeit humorvolle Anekdoten aus dem echten Exekutivalltag, aber auch überaus lustige Polizeigeschichten von prominenten Autoren, zusammengetragen. Das Ergebnis sind 70 Minuten Pointen-Feuerwerk, die beweisen, dass das Polizistenleben eben nicht nur aus düsteren Verbrechen besteht.
25 Euro pro Karte als Fixpreis
Jede Vorstellung im Rahmen des Kultursommers dauert 70 Minuten ohne Pause, der Eintritt kostet fix 25 Euro. „Kultur darf kein Luxus-Gut sein. Gerade in Zeiten, in denen das Leben teurer wird, setzen wir ein klares Zeichen für Zugänglichkeit“, sagt Markus Wieser, Präsident der AK Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB Niederösterreich. Um 70 Euro bietet das Parkhotel Hirschschwang weiters ein Genuss-Paket mit Kultur und exquisitem 4-Gänge-Menü an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.