Solid Preparation
Liverpool’s ÖFB Gem Ndukwe Set for Loan to Spain
Austrian national team prospect Ifeanyi Ndukwe is expected to play in Spain next season, according to “Sky Sport Austria.” After transferring from Wiener Austria to Liverpool this summer for a transfer fee of 3 million euros, he impressed the storied club during preseason training and is now set to gain valuable experience in La Liga.
The 18-year-old is reportedly close to a loan move to La Liga club UD Levante. In the coming days, the center back will fly to Spain to finalize the loan deal. At the former club of ex-Austrian national team player Andreas Ivanschitz, Ndueke is expected to gain valuable playing time.
Liverpool thinks highly of the Austrian. Ndueke impressed during summer training and played in every preseason match. He even managed to win over the club’s veteran players. “He’s a great talent, a big guy, and he’s eager to learn,” Virgil van Dijk recently gushed.
Lack of a work permit in England
The loan is therefore the logical next step. After all, he is unlikely to play for the “Reds” in the upcoming season. The reason: Ndukwe has not reached the required point total for a work permit in the United Kingdom. To be eligible to play for a Premier League club, a player must receive a “Governing Body Endorsement” from the English Football Association (FA).
To do so, a player must earn 15 points across various categories. Since Ndukwe has not consistently accumulated playing time in the top flight of professional soccer, he does not meet the required point total. That is why the club has now opted for the loan.
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