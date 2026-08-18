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Pinke Show zündet nicht | Wasser predigen…

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(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Pinke Show zündet nicht. Einen Pensionsgipfel forderte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger im ORF-Sommergespräch am Montag, um dort über die Zukunft unseres Pensionssystems zu diskutieren - samt Erhöhung des Pensionsantrittsalters. Den Gipfel wird Meinl-Reisinger, wie es aussieht, allein erklimmen müssen, denn es findet sich keine „Seilschaft“, die mit ihr mitzieht. Rundum hagelt es, von der ÖVP über die Grünen bis zur FPÖ harsche Absage in der Preisklasse von „Show-Gipfel, den man nicht braucht“. Sieht fast so aus, als würde die Show der pinken Frontfrau einmal mehr nicht zünden.

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Wasser predigen… Auch auf unseren Leserbriefseiten erntet Meinl-Reisinger für ihren Auftritt im TV einigen Widerhall. Es ist freilich kein freundlicher. Es sei unfassbar, „mit welcher Realitätsverweigerung Frau Meinl-Reisinger im Sommergespräch aufgetreten ist“, schreibt etwa Ernst Pitlik aus Wien. „Wenn man das, Sommergespräch´ mit Neos-Parteichefin und Außenministerin Meinl-Reisinger verfolgte, konnte man nur den Kopf schütteln“, findet Ingo Fischer aus Kärnten und fragt: „Wo bleibt beispielsweise die von den Neos immer wieder geforderte drastische Kürzung der Parteienförderung? Wasser predigen und Wein trinken ist definitiv zu wenig.“ Wie wahr!

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