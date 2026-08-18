Pinke Show zündet nicht | Wasser predigen…

Pinke Show zündet nicht. Einen Pensionsgipfel forderte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger im ORF-Sommergespräch am Montag, um dort über die Zukunft unseres Pensionssystems zu diskutieren - samt Erhöhung des Pensionsantrittsalters. Den Gipfel wird Meinl-Reisinger, wie es aussieht, allein erklimmen müssen, denn es findet sich keine „Seilschaft“, die mit ihr mitzieht. Rundum hagelt es, von der ÖVP über die Grünen bis zur FPÖ harsche Absage in der Preisklasse von „Show-Gipfel, den man nicht braucht“. Sieht fast so aus, als würde die Show der pinken Frontfrau einmal mehr nicht zünden.