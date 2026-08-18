Basketball courts were financed through demolition work

“I’m excited—it’s a new situation for me in this role, too,” says Stefan Grassegger. For the longtime assistant coach, who has worked at the top international level, a new “chapter” is beginning as the Swans’ head coach. For the first time in his career, the 36-year-old is taking on a leadership role. Yesterday, there was a first meeting with the team, including new signings Chase Paar (center, 25), Coltie Young (guard, 23), Derek Moore (forward, 22), Cory Wells (forward, 25), and Dogus Demirel (forward, 21).