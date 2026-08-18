Deal with the City
Basketball courts were financed through demolition work
Gmunden’s flagship basketball team is back in action with new head coach Stefan Grassegger. Previously, Swans officials—led by finance chief Harald Stelzer—and several volunteers had been working for the city in exchange for “compensation.”
“I’m excited—it’s a new situation for me in this role, too,” says Stefan Grassegger. For the longtime assistant coach, who has worked at the top international level, a new “chapter” is beginning as the Swans’ head coach. For the first time in his career, the 36-year-old is taking on a leadership role. Yesterday, there was a first meeting with the team, including new signings Chase Paar (center, 25), Coltie Young (guard, 23), Derek Moore (forward, 22), Cory Wells (forward, 25), and Dogus Demirel (forward, 21).
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