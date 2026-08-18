Suspect in Custody:
“Cobra” operation following a woman’s distress call
A major police operation, including the “Cobra” special task force, took place on Tuesday afternoon in Wernstein am Inn. Social media reports even mentioned a rampage and an armed man running around with a rifle and a knife. The situation has since been resolved.
It was a panicked call from a young woman from the Innviertel region shortly after 2 p.m. that set the operation in motion. According to the report, she was being threatened by an acquaintance—her mother’s former partner—and had also been locked up by him. Furthermore, her mother was unable to leave the house.
Arriving police officers drew attention
Numerous police officers—some arriving in buses that were spotted in Mattighofen—and the “Cobra” special operations unit arrived to assess the situation. This was because the emergency call also mentioned that the suspect was in possession of weapons.
Suspect arrested
There was speculation on social media about an impending rampage. However, this was greatly exaggerated; the police were able to intervene successfully, and the suspect was located inside the house. The alleged suspect has since been arrested. The police confirmed to the “Krone” that no one was injured.
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