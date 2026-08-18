Frischzellenkur für Ennstaler „Strom-Lebensader“

Über 200 Masten erneuert, Übertragungsleistung verdoppelt

Mit 56 Kilometern verläuft der Großteil der Strecke auf steirischem Gebiet, insgesamt werden 234 Masten, Fundamente, Erdungen und Armaturen runderneuert. Die Masten bleiben am selben Standort, werden aber stellenweise um bis zu zehn Meter erhöht. Durch den Wechsel von Einfach- auf Zweierseile soll sich die Übertragungsleistung auf etwa 1200 Megavoltampere (MVA) verdoppeln.