Der erste Schritt zum eigenen Sonnenstrom

Jedes Haus ist anders, jedes Dach hat seine Eigenheiten – und jeder Haushalt seinen ganz persönlichen Energiebedarf. Deshalb beginnt der Weg zur eigenen PV bei Krone Sonne nicht mit einem Prospekt, sondern mit einem Gespräch: dem persönlichen SonnenCheck. Dabei kommen die Experten direkt nach Hause. Sie nehmen Dachfläche, Ausrichtung und mögliche Verschattungen unter die Lupe und schauen, wie viel Sonnenstrom sich tatsächlich erzeugen und im Haushalt nutzen lässt.