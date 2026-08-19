Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Der erste Schritt zum eigenen Sonnenstrom

Krone Sonne
19.08.2026 05:00
Werbung
Bei der Planung der Modul- Landschaft auf dem eigenen Dach kommt auch eine Drohne zum Einsatz. ...
Bei der Planung der Modul- Landschaft auf dem eigenen Dach kommt auch eine Drohne zum Einsatz. Damit der Ökostrom denn auch effizient fließt.(Bild: Melanie Wograndl)
Porträt von Werbung
Von Werbung

Wer über Photovoltaik nachdenkt, hat meist viele Fragen im Kopf: Wie groß soll die Anlage werden? Wie viel Strom lässt sich erzeugen? Braucht es einen Speicher? Und was ist auf dem eigenen Dach überhaupt möglich? Bei einem Beratungsgespräch mit den Profis von Krone Sonne wird dies alles schnell und unkompliziert geklärt. 

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Jedes Haus ist anders, jedes Dach hat seine Eigenheiten – und jeder Haushalt seinen ganz persönlichen Energiebedarf. Deshalb beginnt der Weg zur eigenen PV bei Krone Sonne nicht mit einem Prospekt, sondern mit einem Gespräch: dem persönlichen SonnenCheck. Dabei kommen die Experten direkt nach Hause. Sie nehmen Dachfläche, Ausrichtung und mögliche Verschattungen unter die Lupe und schauen, wie viel Sonnenstrom sich tatsächlich erzeugen und im Haushalt nutzen lässt.

Modernstes Equipment
Moderne Technik hilft ebenfalls: Per Drohne wird das Dach präzise erfasst und als 3D-Modell dargestellt. Aus einer vagen Idee wird ein konkretes Bild! Vielleicht soll ein Stromspeicher dazukommen, eine Wallbox fürs E-Auto oder einfach mehr Unabhängigkeit bei den Energiekosten.

Perfekte Beratung und das Eingehen auf die persönlichen Bedürfnisse werden bei KroneSonne groß ...
Perfekte Beratung und das Eingehen auf die persönlichen Bedürfnisse werden bei KroneSonne groß geschrieben.(Bild: Thomas Horwath)

All das wird gemeinsam besprochen. Denn gute Beratung bedeutet nicht, möglichst schnell eine Anlage zu verkaufen. Sie bedeutet zuzuhören, Fragen zu beantworten und gemeinsam jene Lösung zu finden, die wirklich zum eigenen Zuhause passt. Und manchmal beginnt eine große Veränderung mit einem einfachen Satz: „Schauen wir uns das einmal gemeinsam an.“

Wer schon länger über Sonnenenergie nachdenkt, kann einen persönlichen SonnenCheck buchen. Für alle, die bereits genau wissen, was sie möchten, gibt es auch die Möglichkeit, online einen Beratungstermin zu vereinbaren. Formular ausfüllen, Termin vereinbaren – und schon kann der Weg zur eigenen Energie vom eigenen Dach beginnen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Krone Sonne
19.08.2026 05:00
Loading
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
242.595 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
185.424 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
108.775 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1080 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
1043 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
926 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Mehr Krone Sonne
WERBUNG
Der erste Schritt zum eigenen Sonnenstrom
Werbung
So wird die Sonne zum Kraftwerk für daheim
WERBUNG
Was es für Sonnenstrom vom eigenen Dach braucht
Werbung
Mit Sonnenstrom unabhängiger werden
WERBUNG
Die Lösung für den großen Strom-Engpass in Europa
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf