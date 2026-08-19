Der erste Schritt zum eigenen Sonnenstrom

Wer über Photovoltaik nachdenkt, hat meist viele Fragen im Kopf: Wie groß soll die Anlage werden? Wie viel Strom lässt sich erzeugen? Braucht es einen Speicher? Und was ist auf dem eigenen Dach überhaupt möglich? Bei einem Beratungsgespräch mit den Profis von Krone Sonne wird dies alles schnell und unkompliziert geklärt.
Jedes Haus ist anders, jedes Dach hat seine Eigenheiten – und jeder Haushalt seinen ganz persönlichen Energiebedarf. Deshalb beginnt der Weg zur eigenen PV bei Krone Sonne nicht mit einem Prospekt, sondern mit einem Gespräch: dem persönlichen SonnenCheck. Dabei kommen die Experten direkt nach Hause. Sie nehmen Dachfläche, Ausrichtung und mögliche Verschattungen unter die Lupe und schauen, wie viel Sonnenstrom sich tatsächlich erzeugen und im Haushalt nutzen lässt.
Modernstes Equipment
Moderne Technik hilft ebenfalls: Per Drohne wird das Dach präzise erfasst und als 3D-Modell dargestellt. Aus einer vagen Idee wird ein konkretes Bild! Vielleicht soll ein Stromspeicher dazukommen, eine Wallbox fürs E-Auto oder einfach mehr Unabhängigkeit bei den Energiekosten.
All das wird gemeinsam besprochen. Denn gute Beratung bedeutet nicht, möglichst schnell eine Anlage zu verkaufen. Sie bedeutet zuzuhören, Fragen zu beantworten und gemeinsam jene Lösung zu finden, die wirklich zum eigenen Zuhause passt. Und manchmal beginnt eine große Veränderung mit einem einfachen Satz: „Schauen wir uns das einmal gemeinsam an.“
Wer schon länger über Sonnenenergie nachdenkt, kann einen persönlichen SonnenCheck buchen. Für alle, die bereits genau wissen, was sie möchten, gibt es auch die Möglichkeit, online einen Beratungstermin zu vereinbaren. Formular ausfüllen, Termin vereinbaren – und schon kann der Weg zur eigenen Energie vom eigenen Dach beginnen.