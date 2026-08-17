So wird die Sonne zum Kraftwerk für daheim

Saubere Energie für morgen

Vielleicht war die Finsternis deshalb mehr als ein beeindruckendes Himmelsspektakel. Sie war ein Moment des Staunens – und vielleicht ein kleiner Denkanstoß: Wenn uns die Sonne jeden Tag so viel Energie schenkt, warum sollten wir sie nicht viel stärker für uns arbeiten lassen? Die Sonne ist unser ältester Energiespender. Sie war da, lange bevor es Stromnetze, Kraftwerke und Energiepreise gab. Und sie wird noch da sein, wenn unsere Kinder erwachsen sind …