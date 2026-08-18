Scheiblingkirchen brilliert mit Hilfe von oben

Denn zum Auftakt führten die Industrieviertler gegen Traiskirchen bis zur Nachspielzeit mit 3:1, ehe man sich zwei Gegentreffer einfing, die Partie noch 3:3 endete. Was folgte, waren zwei knappe 1:0-Siege gegen Oberwart und den FavAC. Jeweils mit einer ordentlichen Portion Glück. „Wir beten alle zum selben Fußballgott, deswegen kann es nie für alle gut ausgehen. Aber ich glaube schon, dass er ein schlechtes Gewissen hatte und es wieder gutmachen wollte“, grinst der 42-Jährige.