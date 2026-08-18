Demokratie-Paragraph „zu Grabe getragen“

Die Waldfläche, auf der die acht Windräder stehen sollen, befindet sich im Grenzgebiet von Traismauer, Herzogenburg und Sitzenberg-Reidling. Aus diesen drei Ortschaften hat sich auch schon vor einiger Zeit die Gruppe „3 Gemeinden, 1 Ziel“ herauskristallisiert. Ihre Ansicht: „Wir sind nicht grundsätzlich gegen Windkraft. Aber wir lehnen es ab, Natur zu zerstören und das anschließend als Naturschutz zu verkaufen.“