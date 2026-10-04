Der Spitzenkoch, der auch andere groß machen will

Mit seiner offenen und charmanten Art öffnet Johann Egger der „Tiroler Krone“ die Tür. Es geht gleich in Richtung Küche und dort wird auf den ersten Blick klar, wie sehr der 37-Jährige für das Kochen lebt. Wer sich in der Gastronomie auskennt, bemerkt gleich eine Kücheninsel, die alle Stücke spielt. Kombidämpfer, Gastro Dunstabzug und jede Menge professionelles Equipment machen daraus mehr als eine gewöhnliche Küche. Als wir ihn darauf ansprechen, schmunzelt er ein wenig und antwortet: „Ja, das wollte ich unbedingt haben. Ich koche auch zu Hause viel und da benötige ich so einiges an Geräten.“ Zudem lässt das bereits vorbereitete Dessert auf der Küchenzeile erahnen, auf welchem Niveau gekocht wird.