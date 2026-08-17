Drei Verletzte nach Frontalcrash an Kreuzung

Der folgenschwere Unfall im Kreuzungsbereich forderte am Wochenende die Rettungskräfte im niederösterreichischen Lilienfeld. Eine Person musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Die B20 war für den Verkehr gesperrt.
Der Crash am Samstagnachmittag ereignete sich im Stadtgebiet von Lilienfeld im Bereich der Marktler Kreuzung. Zwei Pkw krachten aus bisher unbekannter Ursache frontal ineinander, drei Personen wurden dabei verletzt. Eine Person musste von den Rettungskräften und mit der Unterstützung der Betriebsfeuerwehr der Firma Neuman-Marktl aus einem Wrack befreit werden.
B20 für den Verkehr gesperrt
Alle drei Verletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Danach wurden die Fahrzeuge geborgen und die Straße gereinigt. Die B20 war rund 30 Minuten lang für den gesamten Verkehr gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.