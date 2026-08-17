Drei Verletzte nach Frontalcrash an Kreuzung

Der Crash am Samstagnachmittag ereignete sich im Stadtgebiet von Lilienfeld im Bereich der Marktler Kreuzung. Zwei Pkw krachten aus bisher unbekannter Ursache frontal ineinander, drei Personen wurden dabei verletzt. Eine Person musste von den Rettungskräften und mit der Unterstützung der Betriebsfeuerwehr der Firma Neuman-Marktl aus einem Wrack befreit werden.