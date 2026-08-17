Young Speeder:
“I didn’t realize how fast I was going”
At least he was completely honest: “I didn’t realize how fast I was going,” a 19-year-old speeder in Perg told police officers who had pulled him over on the B3. The radar had recorded a speed of 166—his driver’s license is gone.
On Sunday night, police officers near Perg on the B3 were using a laser speed gun to check compliance with the 100-km/h speed limit. Shortly before midnight, a car was clocked traveling at 166 km/h.
Young Speeder Stopped
The VW was subsequently pulled over, and the driver was subjected to a traffic stop. The driver was a 19-year-old from Perg who openly admitted to not having looked at the speedometer.
Car impounded
Due to the severe speeding violation, the 19-year-old’s driver’s license was provisionally revoked on the spot, and he was prohibited from continuing his journey. The driver will be reported to the Perg District Administration.
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