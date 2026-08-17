Wladimir Klitschko's Ex
U.S. Actress Hayden Panettiere Dies at 36
U.S. Hollywood star Hayden Panettiere has died at the age of just 36. The cause of the actress’s death remains completely unclear. Panettiere was engaged to Wladimir Klitschko and had a daughter with him.
Panettiere was known for her roles in the popular TV series “Heroes” and “Nashville.” “It is with deep sadness that we announce the tragic death of our beloved Hayden,” her father said in a statement to ABC News. “She was an incredible light and a force of nature who brought immeasurable love and joy to everyone who knew her—and to the millions who saw her on screen.”
Just this year, the actress had published her memoir, “This Is Me: A Reckoning.” In it, she wrote about her early fame, motherhood, mental health, and the death of her younger brother, Jansen Panettiere. He died in 2023 at the age of 28 from heart failure.
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